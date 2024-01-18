Беременная Анастасия Костенко рассказала, почему решилась увеличить грудь

Беременная модель Анастасия Костенко рассказала, почему решилась на пластику груди

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Многодетная мама и жена футболиста Дмитрия Тарасова - модель Анастасия Костенко, вчера вечером решила поделиться своим опытом и предложила своим подписчикам задавать ей вопросы. Обратились к ней не только женщины, уже столкнувшиеся с беременностью и родами, но и те, кто еще планируют стать мамами.

Фото: Личный аккаунт Анастасию Костенко в Instagram by Анастасия Костенко

Одна из подписчиц, например, спросила у Анастасии, действительно ли грудь так сильно меняется при беременности и можно ли обойтись без хирургического вмешательства. Костенко, которая ранее задумывалась об операции по коррекции во время своей третьей беременности, поделилась своим опытом. Она подчеркнула, что после грудного вскармливания её грудь потеряла свою прежнюю форму, и она приняла решение о легкой операции без подтяжки. Анастасия подчеркнула, что последствия беременности могут проявляться у всех по-разному.

Она также подчеркнула, что не боится, что результат операции может быть временным, так как в настоящее время её грудь увеличилась на два размера естественным образом из-за четвертой беременности, и по прогнозам врача, со временем она вернется к своей прежней форме. В случае необходимости, Анастасия подтвердила, что не страшится повторной коррекции.

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