Тиктокерша Дина Саева шокировала подписчиков одной деталью на свежих фото

Тиктокерша Дина Саева шокировала подписчиков своими бровями на свежих фото

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Ранее успешно шокировав своих поклонников — Инстасамка (Даша Зотеева) которая сбрила брови на камеру, теперь уступила место тиктокерше Дине Саевой. В своем блоге Дина представила некоторые, казалось бы, незначительные изменения тоже с бровями и вызвала у подписчиков настоящий ужас.

Фото: Личный аккаунт Дины Саевой в Instagram by Дина Саева

Дело в том, что Дина серьезно решила отрастить брови и быть похожей на мексиканскую художницу Фриду Кало.

Фанаты Дины не в восторге от этого эксперимента, и некоторые из них устроили настоящую дискуссию в комментариях. "Это стильно? Выглядит глупо", — пишет один. "Это естественность", — настаивает другой. Третий, удивляясь, замечает, что блогеры ради хайпа готовы на многое. Все же большинству нравится Саева с более ухоженными бровями. Хорошо, что все это, видимо, всего лишь эксперимент, и возможно, несколько волосинок блогер добавила маркером для бровей.

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