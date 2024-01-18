Тиктокерша Дина Саева шокировала подписчиков одной деталью на свежих фото

Ранее успешно шокировав своих поклонников — Инстасамка (Даша Зотеева) которая сбрила брови на камеру, теперь уступила место тиктокерше Дине Саевой. В своем блоге Дина представила некоторые, казалось бы, незначительные изменения тоже с бровями и вызвала у подписчиков настоящий ужас.
Дело в том, что Дина серьезно решила отрастить брови и быть похожей на мексиканскую художницу Фриду Кало.
Фанаты Дины не в восторге от этого эксперимента, и некоторые из них устроили настоящую дискуссию в комментариях. "Это стильно? Выглядит глупо", — пишет один. "Это естественность", — настаивает другой. Третий, удивляясь, замечает, что блогеры ради хайпа готовы на многое. Все же большинству нравится Саева с более ухоженными бровями. Хорошо, что все это, видимо, всего лишь эксперимент, и возможно, несколько волосинок блогер добавила маркером для бровей.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.