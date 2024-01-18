Артист Леонтьев приезжает в Россию, чтобы выступать на частных мероприятиях за сумму в 2,5 миллиона рублей

Валерий Леонтьев прилетает в Россию, чтобы выступить на частных вечеринках

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский эстрадный артист Валерий Леонтьев периодически приезжает в Россию для участия в частных выступлениях, зарабатывая при этом от 2,5 до 3 миллионов рублей за выступление, как сообщает издание "Комсомольская правда".

Фото: prt scr youtube.com/Новая волна

По словам знакомых певца, Леонтьев не делает публичных объявлений о своих визитах в страну, поскольку не рассматривает себя как блогера, который освещает свои шаги. Друзья отмечают, что артист наслаждается отдыхом, находясь в России, и в последнее время наслаждается свободой от гастрольного графика.

Кроме того, сообщается, что Леонтьев посетил Россию в сентябре и с середины октября по середину ноября, не только для выступлений, но и для ремонта своей квартиры в Москве и встречи с друзьями.