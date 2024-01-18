Николай Басков о личной жизни: "Гостевой брак меня совершенно устраивает"

Николай Басков открыто заявил, что не планирует разделять свое жилище с партнершей

Николай Басков остается скрытным относительно своей личной жизни, выражая предпочтение жизни в одиночестве и нежелание менять свои личные границы и уровень комфорта.

Фото: prt scr youtube.com/Николай Басков

Артист подчеркнул, что ему близки отношения, в которых партнеры проживают отдельно, поскольку каждый привык к своему образу жизни и своим правилам. В беседе с Арманом Давлетьяровым он высказал свою неспособность в настоящее время делить свое пространство с кем-то еще, предпочитая "гостевой брак".

Относительно себя в отношениях, Басков подчеркнул свою быструю привязанность к девушкам, которые ему интересны, но также отметил быстрое угасание этого интереса. Знаменитость выразил потребность в постоянной эмоциональной поддержке, описывая себя как страстную и увлекающуюся натуру. Он сравнил себя с костром, который требует постоянного пополнения дровами, иначе его огонь начинает угасать. Басков заявил, что не возвращается к прошлым отношениям.

Также актер отметил, что его привлекают девушки с сложным характером, достижение которых требует усилий.



