"Голая вечеринка": суды Москвы не поддержали иск в миллиард против блогерши Насти Ивлеевой

Судебный отказ: иск на миллиард рублей против Насти Ивлеевой не прошел в Таганском и Хамовническом судах

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Таганский суд Москвы и Хамовнический суд столицы отклонили иск на сумму одного миллиарда рублей против Насти Ивлеевой, связанный с её участием в "голой вечеринке".

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

Продюсер и актёр "Бригады" Александр Иншаков, а также инициативная группа, подавшие иск, столкнулись с отказом из-за того, что документы были предоставлены лицом, не обладающим правом представлять интересы других в суде.

Иншаков ранее заявлял о своем намерении не только требовать финансовую компенсацию от блогерши, но и запретить ей участие в различных мероприятиях. Он планировал перевести миллиард рублей в фонд поддержки бойцов СВО и их семей.