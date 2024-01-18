"Голая вечеринка": суды Москвы не поддержали иск в миллиард против блогерши Насти Ивлеевой

Таганский суд Москвы и Хамовнический суд столицы отклонили иск на сумму одного миллиарда рублей против Насти Ивлеевой, связанный с её участием в "голой вечеринке".
Продюсер и актёр "Бригады" Александр Иншаков, а также инициативная группа, подавшие иск, столкнулись с отказом из-за того, что документы были предоставлены лицом, не обладающим правом представлять интересы других в суде.
Иншаков ранее заявлял о своем намерении не только требовать финансовую компенсацию от блогерши, но и запретить ей участие в различных мероприятиях. Он планировал перевести миллиард рублей в фонд поддержки бойцов СВО и их семей.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.