Агата Муцениеце показала, как её встретили дети после поездки в Таиланд

Вернувшаяся из Таиланда Агата Муцениеце показала, как её встретили дети после долгой разлуки

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Актриса Агата Муцениеце, которая радовала своих поклонников снимками с пляжа во время всех праздников, вернулась из Таиланда, где проводила время без детей. Напомним, её сын и дочь отдыхали в это время со своим отцом — Павлом Прилучным, Зепюр Брутян и их сыном Микаэлем в Дубае.

Фото: prt scr youtube.com/Агата Муцениеце

После прилета с жаркого острова Панган в морозную Москву актриса, разумеется, первым делом встретилась с детьми. Этот радостный момент после долгой разлуки Агата запечатлела на видео и поделилась им со своими подписчиками в социальной сети. "Мой любимый момент", — говорит Агата, открывая входную дверь в свою квартиру. В ответ счастливые крики Тимофея и Мии раздается: "Мама!" — восторженно выражают свою радость дети, обнимая и приветствуя свою знаменитую маму.