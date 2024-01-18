Оксана Самойлова показала, как ее 9-летняя дочь просит деньги на карманные расходы

Жена Джигана Оксана Самойлова показала, как ее 9-летняя дочь просит деньги на карманные расходы

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Видеоконтент с детьми Оксаны Самойловой и репера Джигана пользуется популярностью среди поклонников рэпера и его супруги. Отличительной чертой подхода Оксаны является открытость по поводу воспитания своих дочерей и маленького сына, не прикрывая реальность за красивыми фотографиями на фоне океана. В последнем ролике блогер поделилась моментом, когда её девятилетняя дочь Лея обратилась с необычной просьбой.

В своем блоге Самойлова выложила сторис, в которых Лея просит у мамы деньги в долг. В ответ Оксана старается научить дочь финансовой грамотности, утверждая, что важно самостоятельно управлять своими деньгами без обращения к долгам. Из видео видно, что Лея не впервые обращается с подобной просьбой, обещая прилежно учиться взамен.