Американский рэпер Канье Уэст сделал себе титановую челюсть

Американский рэпер Канье Уэст заменил зубы титановыми протезами

1:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Врач-стоматолог Мария Беляева в беседе с Pravda. Ru прокомментировала новость о том, что звезда рэпа Канье Уэст сделал себе новые титановые зубы.

Фото: Инстаграм Канье Уэста

Эксперт предположила, что Канье Уэст поставил себе имплантаты, состоящие из титанового корня и искусственной коронки на нём.

Она объяснила, какие причины могли заставить музыканта прибегнуть к радикальной стоматологической операции.

"Может быть, его эстетически очень сильно что-то не устраивало или возможно, были какие-то очаги инфекции. То есть снаружи всё было нормально, а в костной ткани была какая-то проблема, патология. Может быть, какая-то старая травма или ещё что-то. И, скорее всего, тут тоже об имплантации идет речь для того, чтобы сделать функционально и более эстетически удовлетворительно, он прибег к такому решению. Это, в принципе, может быть оправдано по показаниям", — объяснила медик.

Стоматолог отметила, что титан — совершенно инертный материал, который очень широко сейчас используется в стоматологической практике.

"Это даже не чисто титан, а там его соединения, оксиды, как правило. Поэтому, я думаю, что это безопасно. Аллергию, как правило, не вызывает или в очень-очень редких случаях. Но, я думаю, что это не верх сам, а корни титановые, а сверху у него, скорее всего, на этом титане керамика или еще что-то, то есть какой-то эстетичный материал. Конечно, я не видела. Может быть, какие-то металлические коронки. Но чисто из титана их тоже не делают", — рассказала специалист.