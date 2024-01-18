Олег Газманов высказался об участниках "голой" вечеринки

Газманов ответил на слух, что "зауважал" участников "голой" вечеринки

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Олег Газманов опроверг информацию в беседе с Telegram-каналом Lomovka, отметив, что не высказывал своих замечаний к участникам "голой" вечеринки блогерши Насти Ивлеевой после их извинений.

Фото: prt scr youtube.com/Олег Газманов

Газманов признался, что ранее воздерживался от комментариев по поводу скандальной ситуации, связанной с данной вечеринкой. Певец считает подобные мероприятия несоответствующими морально-этическим нормам и отметил, что он не выносит персональные суждения.

Артист подчеркнул, что на данный момент ситуация с вечеринкой остается неразрешенной. Газманов выразил мнение, что важным аспектом этой истории является общественная консолидированная позиция по недопустимости подобных событий. Он также подчеркнул, что государство принимает и уважает эту позицию, и теперь вынуждено уважать мнение тех, кто считает себя знаменитостями и лидерами общественного мнения.