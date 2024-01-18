Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не удаляйте насекомых с сухой поверхности автомобиля сухой тряпкой: будете вынуждены пожалеть об этом
После аварийного отключения ТЭС часть Крыма обесточена
Протестированы разные типы дорожного покрытия на самый длинный тормозной путь, вот что выяснилось
Трамп призвал республиканцев не поддерживать помощь Украине
Огородные растения-антагонисты: 7 пар растений, которые никогда не уживутся рядом
Вице-президент НАС Ян Хайцеэр: цена иномарок в России уменьшится на 5%
Биографические фильмы о временах, когда миром правили короли и королевы
Врач Басси назвал признаки "тихого" рака, которые можно увидеть на лице
В ГИБДД назвали три причины, почему кроссоверы чаще попадают в ДТП зимой
Олег Газманов высказался об участниках "голой" вечеринки

Газманов ответил на слух, что "зауважал" участников "голой" вечеринки

0:55
Шоу-бизнес

Певец Олег Газманов опроверг информацию в беседе с Telegram-каналом Lomovka, отметив, что не высказывал своих замечаний к участникам "голой" вечеринки блогерши Насти Ивлеевой после их извинений.

Газманов ответил на слух, что "зауважал" участников "голой" вечеринки
Фото: prt scr youtube.com/Олег Газманов

Газманов признался, что ранее воздерживался от комментариев по поводу скандальной ситуации, связанной с данной вечеринкой. Певец считает подобные мероприятия несоответствующими морально-этическим нормам и отметил, что он не выносит персональные суждения.

Артист подчеркнул, что на данный момент ситуация с вечеринкой остается неразрешенной. Газманов выразил мнение, что важным аспектом этой истории является общественная консолидированная позиция по недопустимости подобных событий. Он также подчеркнул, что государство принимает и уважает эту позицию, и теперь вынуждено уважать мнение тех, кто считает себя знаменитостями и лидерами общественного мнения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так

Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.

Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Улитки, тля, слизняки боятся этого средства, как огня: натуральное средство без "химии" поможет победить вредителей
Сделайте это с семенами перед посадкой: прорастут быстрее, а рассада будет крепкой
Россия асимметрично ответит Франции за военную поддержку киевского режима Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Елена Вяльбе заявила, что благодарна МОК за условия участия в ОИ-2024 для российских спортсменов
Кочаны капусты вырастают по 4 кг: этому сорту нипочём непогода и вредители
Ад на Земле: что станет с планетой к 2100 году из-за парниковых газов
Ад на Земле: что станет с планетой к 2100 году из-за парниковых газов
Последние материалы
Не удаляйте насекомых с сухой поверхности автомобиля сухой тряпкой: будете вынуждены пожалеть об этом
После аварийного отключения ТЭС часть Крыма обесточена
Протестированы разные типы дорожного покрытия на самый длинный тормозной путь, вот что выяснилось
Трамп призвал республиканцев не поддерживать помощь Украине
Огородные растения-антагонисты: 7 пар растений, которые никогда не уживутся рядом
Вице-президент НАС Ян Хайцеэр: цена иномарок в России уменьшится на 5%
Биографические фильмы о временах, когда миром правили короли и королевы
Врач Басси назвал признаки "тихого" рака, которые можно увидеть на лице
В ГИБДД назвали три причины, почему кроссоверы чаще попадают в ДТП зимой
Не стоит набивать теплицу снегом: вы только помогаете выжить вредителям, вот почему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников