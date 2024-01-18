Олег Газманов высказался об участниках "голой" вечеринки

Певец Олег Газманов опроверг информацию в беседе с Telegram-каналом Lomovka, отметив, что не высказывал своих замечаний к участникам "голой" вечеринки блогерши Насти Ивлеевой после их извинений.
Газманов признался, что ранее воздерживался от комментариев по поводу скандальной ситуации, связанной с данной вечеринкой. Певец считает подобные мероприятия несоответствующими морально-этическим нормам и отметил, что он не выносит персональные суждения.
Артист подчеркнул, что на данный момент ситуация с вечеринкой остается неразрешенной. Газманов выразил мнение, что важным аспектом этой истории является общественная консолидированная позиция по недопустимости подобных событий. Он также подчеркнул, что государство принимает и уважает эту позицию, и теперь вынуждено уважать мнение тех, кто считает себя знаменитостями и лидерами общественного мнения.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.