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Почему Галкин отменил заграничные концерты

Продюсер назвал возможную причину отмены концертов Галкина* за рубежом

1:21
Шоу-бизнес

Продюсер и критик Павел Рудченко, беседуя с "Царьградом", заявил, что отмена концертов Максима Галкина* за границей не связана с влиянием Кремля.

Продюсер назвал возможную причину отмены концертов Галкина* за рубежом
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

"Арабские страны, и в том числе Таиланд, очень остро реагируют на всевозможные политические заявления", — уточнил Рудченко.

По его мнению, эти страны не желают нарушать отношения с Россией, привлекая артистов, известных своими яркими политическими высказываниями. Продюсер утверждает, что эмигрантам-артистам, критикующим Россию, стоит изменить свой репертуар или отказаться от заработка в данных странах.

Юморист должен был выступить 24 января в Паттайе и 25 января в Пхукете. Планировалось, что концерт в Паттайе состоится в гостинице Royal Cliff, но ее администрация впоследствии отказалась от проведения мероприятия. Это произошло после отмены концертов комика Руслана Белого** в Таиланде.

В официальном сообщении организаторов отмечалось, что отмена концертов произошла по причинам, не зависящим от самих организаторов.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 1.09.2023.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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