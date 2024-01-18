Почему Галкин отменил заграничные концерты

Продюсер и критик Павел Рудченко, беседуя с "Царьградом", заявил, что отмена концертов Максима Галкина* за границей не связана с влиянием Кремля.
"Арабские страны, и в том числе Таиланд, очень остро реагируют на всевозможные политические заявления", — уточнил Рудченко.
По его мнению, эти страны не желают нарушать отношения с Россией, привлекая артистов, известных своими яркими политическими высказываниями. Продюсер утверждает, что эмигрантам-артистам, критикующим Россию, стоит изменить свой репертуар или отказаться от заработка в данных странах.
Юморист должен был выступить 24 января в Паттайе и 25 января в Пхукете. Планировалось, что концерт в Паттайе состоится в гостинице Royal Cliff, но ее администрация впоследствии отказалась от проведения мероприятия. Это произошло после отмены концертов комика Руслана Белого** в Таиланде.
В официальном сообщении организаторов отмечалось, что отмена концертов произошла по причинам, не зависящим от самих организаторов.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 1.09.2023.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.