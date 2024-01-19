Застрахованная уникальность: восемь самых дорогих частей тела знаменитостей

От пальцев до языка: восемь частей тела знаменитостей, застрахованных на миллионы долларов

1:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Обычные люди страхуют свои машины или жизнь, но эти знаменитости пошли дальше, застраховав свои наиценнейшие физические атрибуты на астрономические суммы. Сегодня мы совместно с HerBeauty.co познакомим вас с самыми необычными страховками частей тела звёзд.

Фото: Openverse by Nathan Congleton is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Америка Феррера. Эта актриса из "Дурнушки Бетти" застраховала свою искристую улыбку на 10 млн долларов. Джулия Робертс. Уникальная улыбка Джулии Робертс, прославившейся в "Красотке", застрахована на 30 млн долларов. Криштиану Роналду. Ноги футболиста, оценённые в огромные 144 млн долларов, являются ключевым элементом его успеха. Тейлор Свифт. Певица выбрала застраховать свои длинные ноги на 26,5 млн долларов, несмотря на свои вокальные таланты. Майли Сайрус. Знаменитый язык вокалистки, ставший ее фирменным знаком, застрахован на 1 млн долларов. Фернандо Алонсо. Большие пальцы гонщика Формулы-1, оценены в 11,5 млн долларов. Дженнифер Лопес. Ягодицы этой звезды, вероятно, самая дорогая вещь в этом списке, застрахованы на 300 млн долларов. Джин Симмонс. До Майли Сайрус был основатель группы "Kiss" с застрахованным языком на 1 млн долларов.

В заключение отметим, страхование самых ценных частей тела знаменитостей – это не только выражение их уникальности, но и стратегия обеспечения финансовой безопасности.