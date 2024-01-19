Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Польша передумала подавать иск против России из-за авиакатастрофы под Смоленском
Die Welt: глава Минобороны Германии Писториус отказался идти ва-банк на Украине
Экперт по фэншуй Николаева рекомендует статуэтки драконов в качестве символа 2024 года
Трейд-ин: маркетинговая уловка или затруднительная сделка
Хуситы пообещали не стрелять по российским судам
Кардиолог Саламатина: при купании в проруби обостряется синусит, простатит и цистит
В Брянской области загорелась нефтебаза после атаки дрона ВСУ
Экономист Валишвили призвала отменить все автоматические платежи с карты
Казахстан перейдет весной на единый часовой пояс
Застрахованная уникальность: восемь самых дорогих частей тела знаменитостей

От пальцев до языка: восемь частей тела знаменитостей, застрахованных на миллионы долларов

1:36
Шоу-бизнес » Зарубежный

Обычные люди страхуют свои машины или жизнь, но эти знаменитости пошли дальше, застраховав свои наиценнейшие физические атрибуты на астрономические суммы. Сегодня мы совместно с HerBeauty.co познакомим вас с самыми необычными страховками частей тела звёзд.

От пальцев до языка: восемь частей тела знаменитостей, застрахованных на миллионы долларов
Фото: Openverse by Nathan Congleton is licensed under CC BY-NC-SA 2.0
  1. Америка Феррера. Эта актриса из "Дурнушки Бетти" застраховала свою искристую улыбку на 10 млн долларов.
  2. Джулия Робертс. Уникальная улыбка Джулии Робертс, прославившейся в "Красотке", застрахована на 30 млн долларов.
  3. Криштиану Роналду. Ноги футболиста, оценённые в огромные 144 млн долларов, являются ключевым элементом его успеха.
  4. Тейлор Свифт. Певица выбрала застраховать свои длинные ноги на 26,5 млн долларов, несмотря на свои вокальные таланты.
  5. Майли Сайрус. Знаменитый язык вокалистки, ставший ее фирменным знаком, застрахован на 1 млн долларов.
  6. Фернандо Алонсо. Большие пальцы гонщика Формулы-1, оценены в 11,5 млн долларов.
  7. Дженнифер Лопес. Ягодицы этой звезды, вероятно, самая дорогая вещь в этом списке, застрахованы на 300 млн долларов.
  8. Джин Симмонс. До Майли Сайрус был основатель группы "Kiss" с застрахованным языком на 1 млн долларов.

В заключение отметим, страхование самых ценных частей тела знаменитостей – это не только выражение их уникальности, но и стратегия обеспечения финансовой безопасности.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке

Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.

Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Эта подкормка заставит цвести декабрист
Декабрист начнёт формировать бутоны: подкормка из продукта, который мы выбрасываем, заставит его цвести
Несколько признаков, что нужно быстро менять ремень ГРМ
Проклюнутся даже старые семена: 4 способа решат проблему всхожести
Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Каковы негативные последствия ежедневного мытья для здоровья
Не стоит набивать теплицу снегом: вы только помогаете выжить вредителям, вот почему
Колорадский жук убежит с участка к соседям: попрощайтесь с вредителем при помощи натурального средства без "химии"
Колорадский жук убежит с участка к соседям: попрощайтесь с вредителем при помощи натурального средства без "химии"
Последние материалы
Die Welt: глава Минобороны Германии Писториус отказался идти ва-банк на Украине
Трейд-ин: маркетинговая уловка или затруднительная сделка
Экперт по фэншуй Николаева рекомендует статуэтки драконов в качестве символа 2024 года
Хуситы пообещали не стрелять по российским судам
Кардиолог Саламатина: при купании в проруби обостряется синусит, простатит и цистит
В Брянской области загорелась нефтебаза после атаки дрона ВСУ
Экономист Валишвили призвала отменить все автоматические платежи с карты
Казахстан перейдет весной на единый часовой пояс
Бауэр призвал готовиться к войне с РФ в ближайшие 20 лет
Вышел трейлер Indiana Jones and the Great Circle
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников