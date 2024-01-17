Волочкова разъяснила причины своего отсутствия на Донбассе

Волочкова объяснила, почему не посещает Донбасс

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова заявила в интервью НСН, что она готова выразить свою поддержку России, даже если это потребует поездки "хоть на Луну". В беседе с представителями НСН, она отметила готовность отправиться на Донбасс, чтобы поддержать российских военных.

Фото: волочкова by ксения собчак is licensed under https://t.me/ksbchk/16923

Волочкова подчеркнула, что ее присутствие на Донбассе не принесет значимых результатов, так как ее профессиональная деятельность связана с танцами и репетициями. Она также выразила готовность создавать бесплатные проекты в поддержку России. Балерина приглашает семьи тех, кто служит на СВО, в том числе жены и детей, утверждая, что ее присутствие на сцене и вовлечение семей солдат приносит больше пользы, чем поездка на Донбасс.

Волочкова выразила готовность поддерживать Россию в любом месте, будь то Донбасс или даже Луна.