Волочкова заявила, что Джигурда перестал отвечать на ее звонки после скандала

1:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова 17 января провела пресс-конференцию в Москве, предоставив пояснения относительно видео, опубликованного в Сети и вызвавшего скандал. На записи были запечатлены необычные танцы балерины и Никиты Джигурды, сопровождаемые поцелуем. Это произошло в загородном доме Волочковой после их совместного выступления в спектакле.

Фото: Личный инстаграм-аккаунт/volochkova_art

Волочкова уточнила, что видео было снято год назад, когда они пришли к ней после спектакля, чтобы отметить это событие. В своем доме они выпили просекко, после чего начали танцевать. Балерина подчеркнула, что все происходило в ее личном пространстве, и она имеет право развлекаться в своем доме. Она также отметила, что видео было снято бывшим директором Джигурды, который находится в конфликте с артистом.

Они договорились вместе провести пресс-конференцию 17 января, но Джигурда не пришел и перестал брать трубку.

На пресс-конференции Волочкова выразила свое недоумение относительно того, как видео попало в Сеть, поскольку она не давала разрешение на его публикацию. Она подчеркнула, что это было домашнее видео для личного использования.

Балерина высказала свое негодование по поводу сбора и распространения личной информации без ее разрешения и заявила, что намерена обратиться в правоохранительные органы.

Она также напомнила журналистам о своей известности и роли прима-балерины, а также подчеркнула свою преданность России, приглашая семьи военнослужащих на свои спектакли бесплатно.