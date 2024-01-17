Волочкова обвинила блогера Ивлееву в предательстве

Балерина Волочкова назвала Ивлееву предателем

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На пресс-конференции в Москве балерина Анастасия Волочкова призналась, что не явилась на "голую вечеринку" Насти Ивлеевой из-за обиды, вызванной блогершей. Она обвинила Ивлееву в предательстве, утверждая, что та распространяла негативные высказывания за ее спиной, несмотря на то, что ранее они были в гостях у нее.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Балерина также отметила, что блогерша участвовала в шоу Ивлеевой вместе с актером Никитой Джигурдой. Волочкова отметила, что она предвидела наличие "вертепа" на мероприятии и поэтому решила отказаться от участия.