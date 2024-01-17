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Садальский о призыве к Киркорову спеть у памятника Алёше в Болгарии: может надеть носки

Садальский об идее спеть Киркорову у памятника Алёше в Болгарии: придётся МИДу вызволять

0:58
Шоу-бизнес

Станислав Садальский оценил идею спеть Филиппу Киркорову у памятника Алёше в Болгарии.

Садальский об идее спеть Киркорову у памятника Алёше в Болгарии: придётся МИДу вызволять
Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" поинтересовался у депутата Госдумы Олега Нилова, который предложил необычный план по спасению Киркорова, не провокатор ли он.

Садальский считает, что если Филипп и Бедрос Киркоровы выступят у памтяника Алёше в Болгарии, то их очень быстро задержат.

"Киркоровы граждане нашей страны и их придётся МИДу выручать. Вывод — депутат Нилов провоцирует этнических болгар на скандал!" — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

В целом Садальский согласился, что идея неплохая.

"Вот только с костюмами… надо бы усилить акцию! Может папе с сыном надеть носки?" — посоветовал актёр.

Ранее сообщалось, что в Госдуме считают, что Киркоров может помешать болгарам снести памятник "Алёше".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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