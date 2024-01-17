Садальский о призыве к Киркорову спеть у памятника Алёше в Болгарии: может надеть носки

Станислав Садальский оценил идею спеть Филиппу Киркорову у памятника Алёше в Болгарии.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" поинтересовался у депутата Госдумы Олега Нилова, который предложил необычный план по спасению Киркорова, не провокатор ли он.
Садальский считает, что если Филипп и Бедрос Киркоровы выступят у памтяника Алёше в Болгарии, то их очень быстро задержат.
"Киркоровы граждане нашей страны и их придётся МИДу выручать. Вывод — депутат Нилов провоцирует этнических болгар на скандал!" — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
В целом Садальский согласился, что идея неплохая.
"Вот только с костюмами… надо бы усилить акцию! Может папе с сыном надеть носки?" — посоветовал актёр.
Ранее сообщалось, что в Госдуме считают, что Киркоров может помешать болгарам снести памятник "Алёше".
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