Сенчукова и Рыбин в ярости на Галкина* и Пугачёву

Сенчукова рассказала о разочаровании в Галкине* из-за его ошибки

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Наталья Сенчукова призналась, что горько разочаровалась в некогда любимых Алле Пугачёвой и её муже-иноагенте Максиме Галкине. Певица разоткровенничалась в программе "Легенда" на канале RTVI.

Фото: Global Look Press

Раньше 53-летняя звезда искренне восторгалась Примадонной.

"Я с детства её любила. Потом мы общались, у нас было и с Галкиным… Мы, конечно, были просто в шоке, когда, значит, услышали, что пишет Галкин…" — сетует Сенчукова.

Поначалу она полагала, что юморист погряз в плену заблуждений.

"Я даже его оправдывала, писала ему: "Посмотри, ты не туда смотришь. Это же не то написано, там затёрто, а ты это выставляешь!" — то есть я думала, что он чего-то не понимает", — объясняет артистка.

Теперь стало понятно, что он сознательно очернял Родину. Как и многие его эмигрировавшие коллеги.

"Они никогда не были на Донбассе — им по фигу было, а мы были, — возмущена Сенчукова. — Понимаете? А мы не боялись ничего".

Её муж Виктор Рыбин также придерживается патриотической позиции. Он поддерживает супругу в её праведном негодовании. И осуждает Пугачёву за то, что она назвала россиян "рабами и холопами".