Сенчукова и Рыбин в ярости на Галкина* и Пугачёву

Наталья Сенчукова призналась, что горько разочаровалась в некогда любимых Алле Пугачёвой и её муже-иноагенте Максиме Галкине. Певица разоткровенничалась в программе "Легенда" на канале RTVI.
Раньше 53-летняя звезда искренне восторгалась Примадонной.
"Я с детства её любила. Потом мы общались, у нас было и с Галкиным… Мы, конечно, были просто в шоке, когда, значит, услышали, что пишет Галкин…" — сетует Сенчукова.
Поначалу она полагала, что юморист погряз в плену заблуждений.
"Я даже его оправдывала, писала ему: "Посмотри, ты не туда смотришь. Это же не то написано, там затёрто, а ты это выставляешь!" — то есть я думала, что он чего-то не понимает", — объясняет артистка.
Теперь стало понятно, что он сознательно очернял Родину. Как и многие его эмигрировавшие коллеги.
"Они никогда не были на Донбассе — им по фигу было, а мы были, — возмущена Сенчукова. — Понимаете? А мы не боялись ничего".
Её муж Виктор Рыбин также придерживается патриотической позиции. Он поддерживает супругу в её праведном негодовании. И осуждает Пугачёву за то, что она назвала россиян "рабами и холопами".
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