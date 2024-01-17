Иск против Насти Ивлеевой на 1 млрд рублей рассмотрят в суде

Иск против блогера Насти Ивлеевой официально приняли на рассмотрение в суд.
Суд зарегистрировал иск против Насти Ивлеевой на 1 млрд рублей. Похожий иск на данную сумму ранее судебные органы отклонили. Его инициатором был актёр Александр Иншаков.
Теперь истцами выступает группа лиц. К ответу за организацию "голой вечеринки" Ивлееву призвали представители ПАО "МТС".
Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт пристыдил актёра Иншакова за попытку отсудить у Ивлеевой миллиард рублей.
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