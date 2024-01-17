Иск против Насти Ивлеевой на 1 млрд рублей рассмотрят в суде

Суд официально зарегистрировал иск против Насти Ивлеевой на 1 млрд рублей

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иск против блогера Насти Ивлеевой официально приняли на рассмотрение в суд.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Суд зарегистрировал иск против Насти Ивлеевой на 1 млрд рублей. Похожий иск на данную сумму ранее судебные органы отклонили. Его инициатором был актёр Александр Иншаков.

Теперь истцами выступает группа лиц. К ответу за организацию "голой вечеринки" Ивлееву призвали представители ПАО "МТС".

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт пристыдил актёра Иншакова за попытку отсудить у Ивлеевой миллиард рублей.