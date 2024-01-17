Билан привёз с собой из Донецка кота по кличке Шахтёр

Билан забрал из приюта в Донецке кота по кличке Шахтёр

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дима Билан после смерти своего кота Соломона приехал в приют для животных в Донецке и увёз оттуда чёрного кота по кличке Шахтёр.

Фото: ВК-аккаунт Димы Билана

Певец рассказал, что 3 месяца назад не стало его кота по кличке Соломон. Билан рассказал, что поехал в Донецк вместе с ветеринаром, который отправился лечить животных.

"Когда я размышлял, какого питомца я хочу завести — я думал, что после всех передряг с серьёзно болеющим котом — это точно будет котёнок. Но как говориться, мы предполагаем, а судьба располагает!" — написал артист в запрещённой социальной сети.

В Донецке певец увидел в приюте чёрного взрослого кота по кличке Шахтёр. Он забрал его домой.

Ранее Лолита Милявская оказала помощь жителям Белгородской области, дома которых пострадали от обстрелов.