Билан привёз с собой из Донецка кота по кличке Шахтёр

Дима Билан после смерти своего кота Соломона приехал в приют для животных в Донецке и увёз оттуда чёрного кота по кличке Шахтёр.
Певец рассказал, что 3 месяца назад не стало его кота по кличке Соломон. Билан рассказал, что поехал в Донецк вместе с ветеринаром, который отправился лечить животных.
"Когда я размышлял, какого питомца я хочу завести — я думал, что после всех передряг с серьёзно болеющим котом — это точно будет котёнок. Но как говориться, мы предполагаем, а судьба располагает!" — написал артист в запрещённой социальной сети.
В Донецке певец увидел в приюте чёрного взрослого кота по кличке Шахтёр. Он забрал его домой.
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