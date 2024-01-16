Лариса Гузеева приготовила одно из сложнейших блюд: "Я не смеюсь"

Лариса Гузеева продемонстрировала приготовленное ей блюдо, которое только с виду кажется простым.
Гузеева опубликовала в запрещённой социальной сети кулинарное фото. На снимке запечатлены два яйца, которые плавают в бульоне.
"Одно из сложнейших блюд. Я не смеюсь", — написала телеведущая под фото.
Подписчики оценили старания ведущей шоу "Давай поженимся".
"Зачётный бульон! Как жемчуженки на поверхности. Скорее всего с луком и морковкой, может даже корнем сельдерея. И процедить", — написали фолловеры под снимком.
"Вы следили за мной?" — ответила проницательным подписчикам актриса.
Ранее Гузеева показала себя без косметики и фильтров.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.