Лариса Гузеева приготовила одно из сложнейших блюд: "Я не смеюсь"

Лариса Гузеева продемонстрировала приготовленное ей блюдо, которое только с виду кажется простым.

Гузеева опубликовала в запрещённой социальной сети кулинарное фото. На снимке запечатлены два яйца, которые плавают в бульоне.

"Одно из сложнейших блюд. Я не смеюсь", — написала телеведущая под фото.

Подписчики оценили старания ведущей шоу "Давай поженимся".

"Зачётный бульон! Как жемчуженки на поверхности. Скорее всего с луком и морковкой, может даже корнем сельдерея. И процедить", — написали фолловеры под снимком.

"Вы следили за мной?" — ответила проницательным подписчикам актриса.