Народный артист РФ Евгению Герчакову была необходима помощь медицинских специалистов. Была вызвана скорая помощь.
Как сообщил артист, у него поднялось артериальное давление. Его состояние нормализовалось. Артист проинформировал, что у него всё в порядке.
"Я ещё с вами поживу", — сказал Герчаков в беседе с Телеканалом "360".
Артист исполнил много ролей в различных спектаклях и фильмах. В 1991 году он играл Старуху в кинокартине "Стару-ха-рмса". Также артист был в роли Антонеску в сериале "Пётр Лещенко. Всё, что было".
Зрителям артист известен благодаря роли Барана в музыкальном фильме-сказке "Мама".
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.