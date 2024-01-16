Артисту Евгению Герчакову потребовалась помощь медиков в Москве

Народный артист РФ Евгений Герчаков рассказал, что вызвал скорую из-за скачка давления

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Народный артист РФ Евгению Герчакову была необходима помощь медицинских специалистов. Была вызвана скорая помощь.

Фото: Личная страница Евгения Герчакова В Контакте

Как сообщил артист, у него поднялось артериальное давление. Его состояние нормализовалось. Артист проинформировал, что у него всё в порядке.

"Я ещё с вами поживу", — сказал Герчаков в беседе с Телеканалом "360".

Артист исполнил много ролей в различных спектаклях и фильмах. В 1991 году он играл Старуху в кинокартине "Стару-ха-рмса". Также артист был в роли Антонеску в сериале "Пётр Лещенко. Всё, что было".

Зрителям артист известен благодаря роли Барана в музыкальном фильме-сказке "Мама".

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