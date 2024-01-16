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30-летний блогер Дава впервые вышел на связь с подписчиками после начала жуткого урагана на Маврикии

Блогер Дава впервые вышел на связь после начала жуткого урагана на Маврикии

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

На Маврикии продолжает бушевать мощный ураган "Белаль", приводя к серьезным последствиям. Тысячи людей остались без света и воды, их машины и дома были затоплены. Бывший Ольги Бузовой блогер Дава (Давид Манукян), который планировал поездку на остров, оказался в эпицентре катастрофы, вызванной ураганом.

Блогер Дава впервые вышел на связь после начала жуткого урагана на Маврикии
Фото: Личный аккаунт Давы в Instagram by Дава

Когда стало известно о катастрофе, артист пропал из сети, волнуя своих поклонников. Он только сегодня вышел на связь и рассказал, что остров, на котором он находился, практически полностью затопило. В социальных сетях Дава описал ужасные условия пребывания, называя их "как в аду". Он уточнил, что руководство отелей знало о приближении циклона, но не предупредило посетителей, чтобы не потерять деньги. Артист пытался уехать в центр острова, но и там его затопило. В своих роликах он делился жуткими видео и описанием сложившейся ситуации.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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