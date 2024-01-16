Адвокат Vacio сообщил, когда рэпера призовут на военную службу

Адвокат рэпера Vacio не исключил, что артист может пройти службу в музыкальном подразделении

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Адвокат рэпера Vacio (Николая Васильева) Роман Попов считает, что у его подзащитного есть возможность пройти службу в рядах ВС РФ в музыкальном подразделении.

Фото: ВК-аккаунт Марии Шукшиной рэпер Vacio

Адвокат подтвердил, что такая идея в отношении рэпера на самом деле высказывалась.

При этом рэпер Vacio ещё не закончил прохождение медицинской комиссии, которая и должна установить для музыканта категорию годности, пишет Газета.Ru.

Адвокат подчеркнул, что на это решение медкомиссии рэпер повлиять не может.

"Комиссия решает, к какой категории он относится. В зависимости от этого он будет, например, в этой категории служить, в этой или в этой. Как будет установлена категория, он будет призван на военную службу", — сказал Попов.

Адвокат заверил, что артист гордится тем, что ему предстоит служить в рядах Вооружённых сил РФ, потому что любит свою родину и хочет её всячески поддерживать.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что рэпер Vacio будет проходить военную службу в оркестровых войсках, сможет жить не в казарме, а на съёмной квартире и получать зарплату в размере 60 тысяч рублей.