Путин на совещании с главами муниципалитетов впервые осудил "голую вечеринку"

В ходе совещания с руководителями муниципалитетов различных регионов России, президент страны Владимир Путин обсудил изменения в восприятии людей, находившихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В своем выступлении глава государства упомянул о скандальном инциденте, произошедшем на вечеринке блогера Насти Ивлеевой в декабре 2023 года.

Фото: kremlin.ru

"Надо, конечно, обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, когда решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-то мероприятиях", — сказал президент.

Вечеринка "almost naked" (почти голые), состоялось 21 декабря в клубе "Мутаборе". В ней приняли участие известные личности, такие как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и многие другие. Многие из участников вечеринки, столкнувшись с критикой со стороны чиновников и отменами концертов после своего участия в событии, вынуждены были публично извиниться.