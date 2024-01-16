Парень Селены Гомес появился на "Эмми-2024" вместе с певицей и вывел фанатов из себя своим внешним видом

Бойфренд Селены Гомес появился на "Эмми-2024", чтобы поддержать возлюбленную

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С тех пор, как стало известно о романе певицы Селены Гомес с музыкальным продюсером Бенни Бланко, их отношения подверглись серьезным испытаниям со стороны фанатов. Союз артистов вызвал неодобрение поклонников, которые высмеивают неопрятную внешность Бенни и его дружбу с бывшим Селены — Джастином Бибером.

Фото: Фото: Daily Mail

На церемонии вручения наград "Эмми-2024" Селена появилась в одиночестве, в то время как Бенни был всегда рядом за кадром, поддерживая её. Он выбрал для себя необычный наряд, вызвавший вопросы у поклонников Селены. В тренч-пальто, прикрывающем странный костюм, он выглядел контрастно Селене в её роскошном платье от Oscar de la Renta. Снимки с церемонии стали предметом критики со стороны фанатов, которые высказывались о неудачном выборе образа Бенни.

"Он выглядит, будто только что проснулся", "В ее важный вечер он серьезно оделся в пижаму и пальто?", — пишут в комментариях.

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