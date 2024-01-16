Звезда "Дома-2" Тигран Салибеков хочет назвать сына от 21-летней возлюбленной Леван, Лев или Сократ

Накануне Нового года участники "Дома-2" Тигран Салибеков и Виктория Лысковец официально стали супругами и теперь полностью погружены в семейные заботы, включая совместные путешествия и подготовку к рождению сына. Они также активно обсуждают вопрос выбора имени для будущего ребенка.
Судя по информации из официальных групп телешоу, Тигран Салибеков, в качестве главы семьи, узнал пол будущего сына от своей беременной 21-летней жены и, таким образом, ему предоставлено право принятия окончательного решения по поводу имени. Варианты, обсуждаемые Викторией и Тиграном, включают несколько необычных вариантов, таких как Леван, Лев или Сократ.
Стоит отметить, что у Тиграна Салибекова уже есть трое сыновей от предыдущего брака с другой участницей "Дома-2" — Юлией Салибековой: Ролан, Эльдар и Баграт.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.