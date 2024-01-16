Рэпер Vacío уже прошёл медкомиссию и ожидает решения военкомата о годности к военной службе

Один из участников нашумевшей "голой" вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, рэпер Vacío (Николай Васильев), был поставлен на воинский учёт после того, как окончился срок его ареста. Об этом проинформировал адвокат артиста Роман Попов.
Адвокат назвал своего подзащитного законопослушным гражданином, добавив, что медкомиссия рэпером уже пройдена.
"Как любой законопослушный гражданин Российской Федерации, он встал на воинский учет и прошел медкомиссию. Сейчас решается вопрос о его категории годности к военной службе", — сказал Попов в разговоре с РИА Новости.
Адвокат подчеркнул, что рэпер не отказывается от службы в армии, считая это почётным долгом каждого россиянина, и является настоящим патриотом своей родины.
Рэпер Vacío отбыл под арестом в общей сложности 25 суток. Ему вменили мелкое хулиганство, пропаганду ЛГБТ*, а также неподчинение требованиям сотрудников полиции. А в военкомат рэпера отвезли сразу после того, как арестовали.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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