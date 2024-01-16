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Гузеева опубликовала своё фото без косметики: "Скрывать мне нечего"

Гузеева показала себя без косметики и без фильтров

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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева разместила в своём микроблоге неудачное фото "без коррекции и косметики".

Гузеева показала себя без косметики и без фильтров
Фото: Инстаграм Гузеевой

Телеведущая решила порадовать "недорогих друзей" и опубликовала свой снимок без прикрас. Она объяснила, что человек всегда выглядит по-разному.

Она отметила, что подписчики хвалят её, и она отвечает им взаимностью.

"Но есть и те, кому неймётся, поэтому скрывать мне нечего — вот она я. Такая-сякая", — написала Гузеева в социальных сетях.

Ранее Лариса Гузеева показала свою праздничную прогулку по Красной площади.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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