Гузеева опубликовала своё фото без косметики: "Скрывать мне нечего"

Гузеева показала себя без косметики и без фильтров

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лариса Гузеева разместила в своём микроблоге неудачное фото "без коррекции и косметики".

Фото: Инстаграм Гузеевой

Телеведущая решила порадовать "недорогих друзей" и опубликовала свой снимок без прикрас. Она объяснила, что человек всегда выглядит по-разному.

Она отметила, что подписчики хвалят её, и она отвечает им взаимностью.

"Но есть и те, кому неймётся, поэтому скрывать мне нечего — вот она я. Такая-сякая", — написала Гузеева в социальных сетях.

Ранее Лариса Гузеева показала свою праздничную прогулку по Красной площади.