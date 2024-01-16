Гузеева опубликовала своё фото без косметики: "Скрывать мне нечего"

Лариса Гузеева разместила в своём микроблоге неудачное фото "без коррекции и косметики".
Телеведущая решила порадовать "недорогих друзей" и опубликовала свой снимок без прикрас. Она объяснила, что человек всегда выглядит по-разному.
Она отметила, что подписчики хвалят её, и она отвечает им взаимностью.
"Но есть и те, кому неймётся, поэтому скрывать мне нечего — вот она я. Такая-сякая", — написала Гузеева в социальных сетях.
Ранее Лариса Гузеева показала свою праздничную прогулку по Красной площади.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.