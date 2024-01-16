Американская певица Бритни Спирс снова удалила свой аккаунт в Instagram

Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram*

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская певица Бритни Спирс снова удалила свой аккаунт в Instagram*. Информацию об этом предоставил The Mirror. Это не первый случай удаления учетной записи поп-звезды в социальной сети. В этот раз Спирс деактивировала свой аккаунт вскоре после того, как заявила о своем окончательном уходе из музыкальной индустрии.

Фото: paparazi.ru

На своей странице певица ранее делилась откровенными рассказами о семейных конфликтах, размещала танцевальные видео и фотографии с фотосессий.

*соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена