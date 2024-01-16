Американская певица Бритни Спирс снова удалила свой аккаунт в Instagram*. Информацию об этом предоставил The Mirror. Это не первый случай удаления учетной записи поп-звезды в социальной сети. В этот раз Спирс деактивировала свой аккаунт вскоре после того, как заявила о своем окончательном уходе из музыкальной индустрии.
На своей странице певица ранее делилась откровенными рассказами о семейных конфликтах, размещала танцевальные видео и фотографии с фотосессий.
*соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.