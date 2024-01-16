Милявская в шутку сказала, что перейдет на Onlyfans, чтобы вернуть заработок

Лолита высказалась об альтернативных источниках дохода

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская поделилась сведениями о своих финансовых перспективах в случае полной отмены ее концертов. Организаторы ранее отменили запланированные выступления артистки в Новосибирске, запланированные на 2 апреля 2024 года, что выявилось из материала "Московского комсомольца".

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Лолита отметила, что в случае, если ситуация с ее концертами не улучшится, она планирует полагаться на пенсию и доходы от платформы Onlyfans. Она пояснила, что упомянула портал в шутку, указав, что это онлайн-сервис, где модели и звезды публикуют свои эротические фотографии и видео.

Напомним, что после участия Лолиты в "голой" вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой 21 декабря 2023 года, организаторы отменили несколько ее предстоящих выступлений. Кроме того, кадры с певицей были вырезаны из новогодних телеэфиров.