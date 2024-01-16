Иван Ургант призвал жителей России "немного расслабиться" и следить за ним в соцсетях

Иван Ургант: в соцсетях публикуется все, что я хотел бы сказать

0:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант воздержался от раскрытия будущих творческих проектов во время беседы с НСН.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

Вместо этого он пригласил публику следить за его активностью в социальных сетях, объясняя, что в настоящий момент занят размораживанием своих собак и считает, что все нуждаются в небольшом "оттайке". Ургант заверил, что все интересующие события будут оперативно опубликованы в его социальных медиа.