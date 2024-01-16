Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волочкова простила Джигурду за публикацию приватного видео
С 1 марта станет значительно труднее пройти техосмотр автомобиля
Сенатор Климов назвал провокацией призыв создать нейтральный флот в Черном море
Из-за России Польша увеличит военный бюджет на 20%
Этот сорт томатов отличается особо крупными плодами
Быстрый торт из кукурузных палочек к чаю
Bloomberg: США хотят, чтобы Киев перешёл к обороне
Жительнице Ростовской области потребовалась помощь психиатра после лечения зубов
Профессор Идова: иммунитет у оптимистов крепче, в их крови больше иммунных клеток
Иван Ургант призвал жителей России "немного расслабиться" и следить за ним в соцсетях

Иван Ургант: в соцсетях публикуется все, что я хотел бы сказать

0:26
Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант воздержался от раскрытия будущих творческих проектов во время беседы с НСН.

Иван Ургант: в соцсетях публикуется все, что я хотел бы сказать
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

Вместо этого он пригласил публику следить за его активностью в социальных сетях, объясняя, что в настоящий момент занят размораживанием своих собак и считает, что все нуждаются в небольшом "оттайке". Ургант заверил, что все интересующие события будут оперативно опубликованы в его социальных медиа.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь

У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.

Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Эта капуста вырастает весом 8 кг: садоводы назвали уникальный сорт, который не боится болезней, растёт в жару и холод
"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе
"Как Гитлер, но под "ядеркой": зачем Bild* раскрыл планы войны-2025 Олег Володин Спецсигналы на автомобилях депутатов раздражают россиян Сергей Лебедев Вашингтон намерен поставить Приштине "Джавелины" Михаил Плисюк
Кошка будет жить до 20 лет и радовать хозяев, если они будут придерживаться этих 5 простых правил
Как отличить искусственные яйца
Луковицы будут размером с кулак: опытный садовод раскрыл секрет богатого урожая
Луковицы будут размером с кулак: опытный садовод раскрыл секрет богатого урожая
Последние материалы
"Как Гитлер, но под "ядеркой": зачем Bild* раскрыл планы войны-2025
Быстрый торт из кукурузных палочек к чаю
Иван Ургант: в соцсетях публикуется все, что я хотел бы сказать
Жительнице Ростовской области потребовалась помощь психиатра после лечения зубов
Профессор Идова: иммунитет у оптимистов крепче, в их крови больше иммунных клеток
10 секретов красоты китаянок, которые помогут выглядеть моложе своего возраста
Квартиры в новостройках Москвы подорожали на 20,9% за 2023 г
Жителю Новосибирской области грозит 5 лет за убийство кота
Глава МИД Украины предложил ВСУ сражаться лопатами при прекращении поставок оружия
Маск высказался за мирную конференцию по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников