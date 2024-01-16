"Среди животных нет такого": Азиза раскритиковала представителей шоу-бизнеса

В последнюю неделю в шоу-бизнесе оживленно обсуждают бойкот в отношении Филиппа Киркорова. Руководство телеканалов запретило транслировать его выступления, а организаторы отказываются проводить его концерты. Певица Азиза поделилась своим мнением в беседе с корреспондентами "Московского Комсомольца".
Азиза выразила боль и удивление по поводу агрессивной реакции артистов на Киркорова.
"Даже среди животных нет такого", — подчеркнула артистка.
Она высказала мнение, что представителям шоу-бизнеса, как и самому Киркорову, следовало бы проявить мудрость и понимание в сложных ситуациях.
Азиза подчеркнула, что Филипп всегда был готов помочь другим артистам, и уверена, что он справится с испытаниями.
"Многие артисты обращались к нему — он всегда помогал", — отметила она.
Артистка высказала свое недоумение по поводу ненависти и агрессии в индустрии развлечений. Она подчеркнула, что многие артисты, прожившие большую часть своей жизни, выражают недоброжелательность к своим коллегам. Азиза также подчеркнула, что молодежь в индустрии более дружелюбна и сплочена. Артистка отметила, что даже к такому явно талантливому исполнителю, как SHAMAN, начали придираться.
"Я благодарю Бога, что я в последнее время далека от шоу-бизнеса" — подчеркнула девушка.
В конце беседы Азиза подчеркнула, что ее музыка приносит радость и изменяет людей к лучшему.
Ранее сообщалось, что певец Юлиан рассказал о коррупции в российском шоу-бизнесе.
Юлиан — талантливый исполнитель, стоящий на перекрестке великой советской эстрады и современного шоу-бизнеса.