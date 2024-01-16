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"Среди животных нет такого": Азиза раскритиковала представителей шоу-бизнеса

Певица Азиза недовольна бесконечной критикой Филиппа Киркорова

1:33
Шоу-бизнес

В последнюю неделю в шоу-бизнесе оживленно обсуждают бойкот в отношении Филиппа Киркорова. Руководство телеканалов запретило транслировать его выступления, а организаторы отказываются проводить его концерты. Певица Азиза поделилась своим мнением в беседе с корреспондентами "Московского Комсомольца".

Певица Азиза недовольна бесконечной критикой Филиппа Киркорова
Фото: Личный Telegram-канал Азизы

Азиза выразила боль и удивление по поводу агрессивной реакции артистов на Киркорова.

"Даже среди животных нет такого", — подчеркнула артистка.

Она высказала мнение, что представителям шоу-бизнеса, как и самому Киркорову, следовало бы проявить мудрость и понимание в сложных ситуациях.

Азиза подчеркнула, что Филипп всегда был готов помочь другим артистам, и уверена, что он справится с испытаниями.

"Многие артисты обращались к нему — он всегда помогал", — отметила она.

Артистка высказала свое недоумение по поводу ненависти и агрессии в индустрии развлечений. Она подчеркнула, что многие артисты, прожившие большую часть своей жизни, выражают недоброжелательность к своим коллегам. Азиза также подчеркнула, что молодежь в индустрии более дружелюбна и сплочена. Артистка отметила, что даже к такому явно талантливому исполнителю, как SHAMAN, начали придираться.

"Я благодарю Бога, что я в последнее время далека от шоу-бизнеса" — подчеркнула девушка.

В конце беседы Азиза подчеркнула, что ее музыка приносит радость и изменяет людей к лучшему.

Ранее сообщалось, что певец Юлиан рассказал о коррупции в российском шоу-бизнесе.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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