Супруги Зепюр и Павел Прилучные показали, как отметили день рождения его сына от актрисы Агаты Муцениеце

Зепюр Брутян и Павел Прилучный показали, как отметили день рождения его сына от Агаты Муцениеце

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Дети Агаты Муцениеце уже несколько недель пребывают в компании их отца Павла Прилучного и его супруги. Изначально семья провела отпуск в Арабских Эмиратах, отмечая там 11-летие Тимофея. Недавно Зепюр Брутян, Павел и их дети отправились на прогулку в Москве.

Фото: stuki-druki.com

Поход в столичный парк развлечений был приурочен к дню рождения мальчика, видимо, поэтому он пригласил туда своего друга. Веселились вместе с детьми также Павел и Зепюр. На видеороликах, опубликованных актрисой, супруги катаются на аттракционах, а звезда сериала "Мажор" даже попробовал свои силы в тире. По количеству общих историй в социальных сетях с детьми своего мужа, Зепюр установила рекорд. На фоне этого появились намеки на напряженность в отношениях с Агатой, которая утверждала, что актриса "хайпит на её детях".