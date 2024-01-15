Старшая дочь Оксаны Самойловой Ариела рассказала, что будет благодарна маме за счастливое детство

Дочь Оксаны Самойловой и рэпера Джигана — Ариела, уже давно перестала быть той маленькой девочкой, за которой её поклонники следили с самого начала.
Сама Самойлова часто рассказывает о трудностях, с которыми сталкивается в процессе воспитания 12-летней Ариелы. Их споры могут быть связаны как с подростковыми мнениями о загаре, так и с вопросами макияжа. Недавно Оксана поделилась, что обсуждения по этим темам в их семье продолжаются. На этот раз они поссорились из-за выбора слишком бледного оттенка тонального крема, который девочка использовала при нанесении макияжа.
Однако Самойлова не оказывает давления на дочь, а, наоборот, проявляет понимание. Она осознает, что подростковый возраст — время экспериментов. Ариела, в свою очередь, уверена, что спустя время она будет благодарна маме за её лояльность.
"Не, ну типа наоборот, я тебя буду благодарить, что ты не запрещала мне все, и у меня было счастливое детство", — поделилась своим мнением Ариела.
Юлиан — талантливый исполнитель, стоящий на перекрестке великой советской эстрады и современного шоу-бизнеса.