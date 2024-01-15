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Старшая дочь Оксаны Самойловой Ариела рассказала, что будет благодарна маме за счастливое детство

Старшая дочь Оксаны Самойловой рассказала, за что будет благодарна маме спустя годы

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариела, уже давно перестала быть той маленькой девочкой, за которой её поклонники следили с самого начала.

Старшая дочь Оксаны Самойловой рассказала, за что будет благодарна маме спустя годы
Фото: https://www.instagram.com/p/CvMdnaHI4ty/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Сама Самойлова часто рассказывает о трудностях, с которыми сталкивается в процессе воспитания 12-летней Ариелы. Их споры могут быть связаны как с подростковыми мнениями о загаре, так и с вопросами макияжа. Недавно Оксана поделилась, что обсуждения по этим темам в их семье продолжаются. На этот раз они поссорились из-за выбора слишком бледного оттенка тонального крема, который девочка использовала при нанесении макияжа.

Однако Самойлова не оказывает давления на дочь, а, наоборот, проявляет понимание. Она осознает, что подростковый возраст — время экспериментов. Ариела, в свою очередь, уверена, что спустя время она будет благодарна маме за её лояльность.

"Не, ну типа наоборот, я тебя буду благодарить, что ты не запрещала мне все, и у меня было счастливое детство", — поделилась своим мнением Ариела.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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