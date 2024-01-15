Стала известна сумма, которую Лолита потеряла из-за "голой вечеринки"

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший руководитель Пьера Нарцисса и продюсер Лолиты, Сергей Дворцов, поделился информацией о текущей ситуации с артисткой после отмены ее концертов из-за участия в скандальной вечеринке, организованной Настей Ивлеевой.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Согласно словам Дворцова, Лолита понесла убытки более 7 миллионов рублей из-за отмены предстоящих выступлений.

"Тем не менее, Лолита остается оптимисткой: в настоящее время она занята домашними делами, нашла, наконец, время для этого. Кроме того, у нее появилась возможность отдыхать и нормально высыпаться. Мы надеемся, что вскоре все наладится, и она снова сможет отправиться в тур по стране с концертной программой", — приводит слова Дворцова mk. ru.

Он также высказал свое мнение о конфликте между рэпером Vacio и певицей Ольгой Орловой, отметив, что оба они стали жертвами сложившейся ситуации, вызванной скандальной вечеринкой.

Дворцов подчеркнул, что все участники вечеринки несут ответственность за произошедшее, включая организаторов, и также выразил критику в адрес недостатков в организации мероприятия и проблем в службе безопасности.