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Анна Пересильд рассказала, сколько дублей потребовалось для съёмки её первого поцелуя

Анна Пересильд рассказала, что её первый в жизни поцелуй в "Слове пацана" был снят с пяти дублей

1:14
Шоу-бизнес

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна рассказала новые детали о съёмках своего первого поцелуя, который случился в сериале "Слово пацана".

Анна Пересильд рассказала, что её первый в жизни поцелуй в "Слове пацана" был снят с пяти дублей
Фото: Официальный аккаунт Анны Пересильд в соцсети "Вконтакте"

Юная актриса уточнила, что речь идёт о её первом в жизни поцелуе. Девушка заверила, что она не переживала по поводу того, что ей придётся сыграть этот интимный момент перед камерами.

Анна Пересильд добавила, что даже рада тому, что он произошёл именно на съёмочной площадке.

"Это мой первый поцелуй. И когда у меня спрашивали: "Ты переживаешь?" Я отвечала: "Нет-нет, я не переживаю!" Да, это был первый поцелуй. И, на самом деле, круто, что он в кино. Это как-то прикольно звучит, что мой первый поцелуй в кино", — рассказала Анна Пересильд в разговоре с Лаурой Джугелией.

Юная артистка призналась, что волнения насчёт этой сцены у неё, конечно, были, но съёмочная группа отнеслась к ней и её переживаниям настолько тактично, что стрессом для неё это не стало.

По словам дочери Юлии Пересильд, сыграть сцену с изнасилованием оказалось для неё сложнее, но, опять же, благодаря деликатному отношению со стороны съёмочной команды никаких негативных последствий она на себе из-за этого не ощутила.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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