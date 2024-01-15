Лера Кудрявцева призналась, зачем публично сообщила о проблемах с алкоголем бывшего мужа хоккеиста

Телеведущая Лера Кудрявцева удивила своих подписчиков откровением о разводе с хоккеистом Игорем Макаровым из-за его проблем с алкоголем. Она подчеркнула, что осознанно вынесла свою личную жизнь на публичное обсуждение и не желает вести общение с представителями прессы.
Сегодня телеведущая высказалась в своём телеграм-канале относительно своего "осознанного поста". Судя по всему, обнародовав семейные трудности, она стремилась помочь Игорю Макарову, пытаясь помочь ему справиться с проблемой алкогольной зависимости.
Легендарный композитор Раймонд Паулс отметил свой 88-й день рождения в семейном кругу, избегая пышных торжеств.