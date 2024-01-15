Адвокат Сергей Жорин высказал поддержку в адрес Ольги Орловой, следуя обвинениям рэпера Vacio

Жорин вступился за Орлову после обвинений рэпера Vacio

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Высказывания рэпера Vacio, в которых он обвиняет ведущую "Дома-2" Ольгу Орлову в своем аресте, не убедительны, считает опытный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru.

Фото: ВК-аккаунт Рэпера Vacio

По его мнению, помимо Орловой, в клубе фотографировали и снимали видео многие. Адвокат отметил, что утверждения рэпера о том, что вина лежит только на Орловой, и что она преднамеренно распространила видео из клуба, выглядят не очень убедительно, учитывая большое количество присутствующих людей. Жорин добавил, что использование подобной линии защиты маловероятно поможет избежать наказания, так как речь идет о самом событии, и наличие или отсутствие конкретного фото не меняет его фактической стороны.

В заключение адвокат отметил, что преследование и прессинг несогласного события на одну личность, такой как Ольга Орлова, является неправильным, учитывая, что многие занимались фото- и видеосъемкой во время мероприятия, и обвинять ее в этом несправедливо.