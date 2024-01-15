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Блогер Ивлеева вернулась в Москву после распространения слухов о ее предполагаемом побеге из страны

Ивлеева вернулась в столицу после скандала с "голой" вечеринкой

Шоу-бизнес

Актриса и блогер Настя Ивлеева вернулась в Москву после распространения слухов о ее предполагаемом побеге из страны, об этом сообщил телеграм-канал Shot. Ивлеева, по всей видимости, продолжает решать возможные проблемы, связанные с обсуждаемым инцидентом на "голой вечеринке". Сообщается, что сегодня она посетила несколько ведомств, включая налоговую службу, которые были закрыты в праздничный период.

Ивлеева вернулась в столицу после скандала с "голой" вечеринкой
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Ранее появились сообщения о том, что Ивлеева собрала пять чемоданов и вылетела в Дубай. Тем не менее, сама Анастасия опровергла эти слухи, опубликовав 6 января видео из Петербурга, где она проводила праздники в кругу семьи. В своем сообщении блогер передала "морознейший привет" авторам фейка и посоветовала им меньше времени проводить в интернете.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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