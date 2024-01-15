Ставший в пятый раз отцом Сергей Жуков закинул ребёнка в сугроб

Сергей Жуков, который недавно снова стал папой, отправил в сугроб дочку.
Солист группы "Руки вверх" не стал бросать в сугроб новорождённого младенца, а исполнил трюк с 16-летней дочкой Никой, которая не пострадала от падения в снег.
Подписчики оценили семейный креатив певца.
"Завтра ждём извинений в водолазке";
"Вот тут хоть видно, что кукла";
"Улалите, пока на вас в прокуратуру не написали";
"Это точно та дверь?" — с юмором комментировали видео подписчики артиста.
Ранее разразился скандал вокруг блогера Сергея Косенко, который бросил своего маленького ребёнка в сугроб.
Легендарный композитор Раймонд Паулс отметил свой 88-й день рождения в семейном кругу, избегая пышных торжеств.