Ставший в пятый раз отцом Сергей Жуков закинул ребёнка в сугроб

Сергей Жуков повторил опасный тренд и закинул дочь в сугроб

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Жуков, который недавно снова стал папой, отправил в сугроб дочку.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Жукова

Солист группы "Руки вверх" не стал бросать в сугроб новорождённого младенца, а исполнил трюк с 16-летней дочкой Никой, которая не пострадала от падения в снег.

Подписчики оценили семейный креатив певца.

"Завтра ждём извинений в водолазке"; "Вот тут хоть видно, что кукла"; "Улалите, пока на вас в прокуратуру не написали"; "Это точно та дверь?" — с юмором комментировали видео подписчики артиста.

Ранее разразился скандал вокруг блогера Сергея Косенко, который бросил своего маленького ребёнка в сугроб.