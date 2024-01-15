Не стало 57-летнего артиста Адылбека Атыхаева, который сыграл в "Ёлках" знаменитого дворника

Не стало артиста Адылбека Атыхаева. Многие знали его из-за роли в киноальманахе "Ёлки". Он сыграл дворника. Атыхаев работал в кинокомпании Bazelevs. Её пресс-служба разместила информацию о кончине артисту. Он ушёл из жизни в возрасте 57 лет.
Точных данных о причине кончины артиста пока нет. Атыхаев участвовал во второй части франшизы "Ёлки". Будучи дворником в фильме, он убирал Кремлёвскую набережную и оставлял послание на снегу для президента страны: "На Деда Мороза надейся, а сам не плошай". Данная фраза произносится главой государства в новогоднем обращении, что оказывает влияние на сюжет картины.
В пресс-центре выразили соболезнования семье покойного артиста.
Легендарный композитор Раймонд Паулс отметил свой 88-й день рождения в семейном кругу, избегая пышных торжеств.