Не стало 57-летнего артиста Адылбека Атыхаева, который сыграл в "Ёлках" знаменитого дворника

Умер 57-летний артист Адылбек Атыхаев, знаменитый своей ролью в фильме "Ёлки"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Не стало артиста Адылбека Атыхаева. Многие знали его из-за роли в киноальманахе "Ёлки". Он сыграл дворника. Атыхаев работал в кинокомпании Bazelevs. Её пресс-служба разместила информацию о кончине артисту. Он ушёл из жизни в возрасте 57 лет.

Фото: Own work by User:Darwinek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Точных данных о причине кончины артиста пока нет. Атыхаев участвовал во второй части франшизы "Ёлки". Будучи дворником в фильме, он убирал Кремлёвскую набережную и оставлял послание на снегу для президента страны: "На Деда Мороза надейся, а сам не плошай". Данная фраза произносится главой государства в новогоднем обращении, что оказывает влияние на сюжет картины.

В пресс-центре выразили соболезнования семье покойного артиста.

Отрывок из фильма "Ёлки"