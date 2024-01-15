Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зубная паста и картофельная ботва помогут победить крестоцветную блошку - головную боль дачников
Кошка будет жить до 20 лет и радовать хозяев, если они будут придерживаться этих 5 простых правил
Автоэксперт Васильев рассказал, что делать, если машина не заводится в мороз
Полы засверкают, а подруги будут спрашивать про то, как хозяйке удается такая чистота: рассказываем как добиться успеха
Автоэксперт Соловьев рассказал о слабых местах китайских авто
Врачи назвали виноград самой полезной сладостью для глаз
Свёкла вырастет сочная и крупная, если использовать эти приёмы
Депутат Слуцкий назвал бредом намерение Киева помочь Британии в случае "нападения" России
Тренер Жулин: серебряный призёр ЧЕ-2024 Губанова была лучше, чем чемпионка Хендрикс
"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе

Певец Юлиан рассказал о коррупции в российском шоу-бизнесе

1:11
Шоу-бизнес

Юлиан Васин — талантливый исполнитель, стоящий на перекрестке великой советской эстрады и современного шоу-бизнеса. Он не признает себя частью последней когорты артистов, утверждая, что его жизнь целиком посвящена творчеству.

Певец Юлиан рассказал о коррупции в российском шоу-бизнесе
Фото: Личная страница "Вконтакте" Юлиана Васина

Артист отмечает, что его успех не зависит от телевизионной популярности, а скорее растет благодаря запоминающимся выступлениям. В отличие от многих артистов, он не жалуется на финансовые трудности, подчеркивая важность улыбки в трудные моменты.

"Особенно ужасно смотреть, когда плачутся люди небедные", — передаёт слова артиста "Московский Комсомолец".

Юлиан комментирует изменения в шоу-бизнесе, отмечая, что раньше можно было попасть в топ через постель или деньги, но теперь все изменилось.

"13 тысяч долларов надо было занести", — рассказал артист.

Несмотря на частые приглашения и показы, артист сохраняет скромность и не просит ничего, живя по принципам, которые ему важны. Он гордится тем, что не участвовал, например, в "Песне года", в том числе и с хитом "Русский вальс", отказавшись от платных эфиров из уважения к своему искусству и достоинству.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Ширвиндт призвал "недовырезанных из эфира звёзд" покаяться за новогодние огоньки

Телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что российские артисты должны были 1 января принести покаяние за участие в новогодних телевизионных передачах.

Ширвиндт считает, что российским артистам нужно покаяться за новогодние огоньки
День рождения Паулса: некоторые звездные знакомые даже не поздравили с праздником
Вайкуле снова отличилась: Илья Резник отреагировал на выходку Лаймы
Уникальные яблони для сада: огородники назвали топ-4 сортов для дачи — дают сладкие и сочные плоды
Эта запеканка "по-литовски" должна быть в каждой книге рецептов: необычайно вкусное и простое блюдо
Первый нокдаун: МиГ-31К на Украине разбили последние военные заводы Дмитрий Плотников Спектакль "Не все коту масленица" полон мистических совпадений Анжела Якубовская Черноморский флот России: горькие уроки прошлых войн и перспективы развития Виктор Пахомов
Три вещи, которые вы никогда не увидите на кухне у опытных хозяек
Это блюдо с лавашом понравится всей семье: готовится просто — попросят добавки
Орхидеи начнут цвести без перерыва: три важных правила раскрыл садовод
Орхидеи начнут цвести без перерыва: три важных правила раскрыл садовод
Последние материалы
Певец Юлиан рассказал о коррупции в российском шоу-бизнесе
Автоэксперт Васильев рассказал, что делать, если машина не заводится в мороз
Полы засверкают, а подруги будут спрашивать про то, как хозяйке удается такая чистота: рассказываем как добиться успеха
Автоэксперт Соловьев рассказал о слабых местах китайских авто
Врачи назвали виноград самой полезной сладостью для глаз
Свёкла вырастет сочная и крупная, если использовать эти приёмы
Депутат Слуцкий назвал бредом намерение Киева помочь Британии в случае "нападения" России
Тренер Жулин: серебряный призёр ЧЕ-2024 Губанова была лучше, чем чемпионка Хендрикс
Лолита прокомментировала слухи о замужестве и отъезде из России
Глава Минобороны Украины не дал ответа на вопрос о планах ВСУ на 2024 год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников