"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе

Певец Юлиан рассказал о коррупции в российском шоу-бизнесе

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юлиан Васин — талантливый исполнитель, стоящий на перекрестке великой советской эстрады и современного шоу-бизнеса. Он не признает себя частью последней когорты артистов, утверждая, что его жизнь целиком посвящена творчеству.

Фото: Личная страница "Вконтакте" Юлиана Васина

Артист отмечает, что его успех не зависит от телевизионной популярности, а скорее растет благодаря запоминающимся выступлениям. В отличие от многих артистов, он не жалуется на финансовые трудности, подчеркивая важность улыбки в трудные моменты.

"Особенно ужасно смотреть, когда плачутся люди небедные", — передаёт слова артиста "Московский Комсомолец".

Юлиан комментирует изменения в шоу-бизнесе, отмечая, что раньше можно было попасть в топ через постель или деньги, но теперь все изменилось.

"13 тысяч долларов надо было занести", — рассказал артист.

Несмотря на частые приглашения и показы, артист сохраняет скромность и не просит ничего, живя по принципам, которые ему важны. Он гордится тем, что не участвовал, например, в "Песне года", в том числе и с хитом "Русский вальс", отказавшись от платных эфиров из уважения к своему искусству и достоинству.