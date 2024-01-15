"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе

Юлиан Васин — талантливый исполнитель, стоящий на перекрестке великой советской эстрады и современного шоу-бизнеса. Он не признает себя частью последней когорты артистов, утверждая, что его жизнь целиком посвящена творчеству.
Артист отмечает, что его успех не зависит от телевизионной популярности, а скорее растет благодаря запоминающимся выступлениям. В отличие от многих артистов, он не жалуется на финансовые трудности, подчеркивая важность улыбки в трудные моменты.
"Особенно ужасно смотреть, когда плачутся люди небедные", — передаёт слова артиста "Московский Комсомолец".
Юлиан комментирует изменения в шоу-бизнесе, отмечая, что раньше можно было попасть в топ через постель или деньги, но теперь все изменилось.
"13 тысяч долларов надо было занести", — рассказал артист.
Несмотря на частые приглашения и показы, артист сохраняет скромность и не просит ничего, живя по принципам, которые ему важны. Он гордится тем, что не участвовал, например, в "Песне года", в том числе и с хитом "Русский вальс", отказавшись от платных эфиров из уважения к своему искусству и достоинству.
Телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что российские артисты должны были 1 января принести покаяние за участие в новогодних телевизионных передачах.