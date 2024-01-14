Лолита прокомментировала слухи о замужестве и отъезде из России

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская артистка Лолита Милявская высказалась о видеоролике, в котором таролог делала предсказания относительно её личной жизни. Согласно словам гадалки, в ближайшем будущем Лолита должна выйти замуж. Кроме того, таролог заявила, что Украина, родная страна артистки, сыграла ключевую роль в её карьере.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

"Грубо говоря, я с 16 лет живу в России, здесь окончила институт, тут же получила пенсию, валить никуда не собиралась, но неймется, обязательно надо это пообсасывать. Обсасывайте дальше. А я жду удачного замужества. Если будет кандидат, обязательно вам сообщу", — поделилась певица в своем Telegram-канале.

Тем не менее, она подчеркнула свое желание создать счастливый брак. Лолита пообещала своей аудитории, что если найдет подходящего кандидата на роль мужа, обязательно поделится этой информацией.