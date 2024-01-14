Лолита прокомментировала слухи о замужестве и отъезде из России

Российская артистка Лолита Милявская высказалась о видеоролике, в котором таролог делала предсказания относительно её личной жизни. Согласно словам гадалки, в ближайшем будущем Лолита должна выйти замуж. Кроме того, таролог заявила, что Украина, родная страна артистки, сыграла ключевую роль в её карьере.
"Грубо говоря, я с 16 лет живу в России, здесь окончила институт, тут же получила пенсию, валить никуда не собиралась, но неймется, обязательно надо это пообсасывать. Обсасывайте дальше. А я жду удачного замужества. Если будет кандидат, обязательно вам сообщу", — поделилась певица в своем Telegram-канале.
Тем не менее, она подчеркнула свое желание создать счастливый брак. Лолита пообещала своей аудитории, что если найдет подходящего кандидата на роль мужа, обязательно поделится этой информацией.
Телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что российские артисты должны были 1 января принести покаяние за участие в новогодних телевизионных передачах.