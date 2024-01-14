Вайкуле снова отличилась: Илья Резник отреагировал на выходку Лаймы

День рождения Паулса: некоторые звездные знакомые даже не поздравили с праздником

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Легендарный композитор Раймонд Паулс отметил свой 88-й день рождения в семейном кругу, избегая пышных торжеств. Поздравления поступали от близких и коллег, хотя некоторые звезды, для которых Паулс написал хиты, проигнорировали праздник.

Фото: Wikipedia by Saeima. 9.Saeimas deputāts Raimonds Pauls is licensed under CC BY-SA 2.0

Илья Резник, соавтор композитора, рассказал о своем поздравлении и подчеркнул философское состояние Раймонда, который продолжает творческую деятельность. Также отмечено, что после потери супруги в прошлом году, основной опорой для Паулса является семья.

В интервью Ильи Резника также упомянуто, что Лайма Вайкуле, которая также в сотрудничестве с Паулсом, не позвонила и не поздравила композитора с днем рождения, что вызвало разочарование.

В то время как Паулс продолжает творить, некоторые бывшие звезды, по мнению Резника, остаются в прошлом, их жизнь завершена.