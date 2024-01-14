Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гороскоп на 15 января для всех знаков Зодиака
Необычное применение микроволновки: восстановим разделочную доску, скотч и пряности
Ветеринар Моррисон рассказал, что может сниться кошкам
Опытные водители рассказали как не засыпать в долгой дороге
Прогноз-таро на 15 января для всех знаков Зодиака
Российская туристка поделилась впечатлениями о бедности в кубинских супермаркетах
Автоэксперты назвали худшие автомобили, от которых надо избавляться
Вкусный завтрак или ужин из яиц, колбасы и сыра: готовится буквально 5 минут
Орхидею можно заставить цвести без остановки
Вайкуле снова отличилась: Илья Резник отреагировал на выходку Лаймы

День рождения Паулса: некоторые звездные знакомые даже не поздравили с праздником

0:53
Шоу-бизнес

Легендарный композитор Раймонд Паулс отметил свой 88-й день рождения в семейном кругу, избегая пышных торжеств. Поздравления поступали от близких и коллег, хотя некоторые звезды, для которых Паулс написал хиты, проигнорировали праздник.

День рождения Паулса: некоторые звездные знакомые даже не поздравили с праздником
Фото: Wikipedia by Saeima. 9.Saeimas deputāts Raimonds Pauls is licensed under CC BY-SA 2.0

Илья Резник, соавтор композитора, рассказал о своем поздравлении и подчеркнул философское состояние Раймонда, который продолжает творческую деятельность. Также отмечено, что после потери супруги в прошлом году, основной опорой для Паулса является семья.

В интервью Ильи Резника также упомянуто, что Лайма Вайкуле, которая также в сотрудничестве с Паулсом, не позвонила и не поздравила композитора с днем рождения, что вызвало разочарование.

В то время как Паулс продолжает творить, некоторые бывшие звезды, по мнению Резника, остаются в прошлом, их жизнь завершена.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Стало известно о непростом состоянии Лолиты из-за бойкота в России

Участник шоу "Суперстар" Феликс Царикати поделился своими впечатлениями от состояния Лолиты после скандала на "голой" вечеринке.

Певец Царикати сообщил о непростом состоянии Лолиты из-за бойкота в России
Россия чаще стала использовать "летающие радары", чтобы найти оставшиеся истребители ВСУ
"Летающие радары" найдут оставшиеся истребители ВСУ
Ширвиндт призвал "недовырезанных из эфира звёзд" покаяться за новогодние огоньки
Эти ингредиенты, добавляемые в лунки картофеля при посадке, повышают урожайность: садоводы назвали их
Первый нокдаун: МиГ-31К на Украине разбили последние военные заводы Дмитрий Плотников Спектакль "Не все коту масленица" полон мистических совпадений Анжела Якубовская Черноморский флот России: горькие уроки прошлых войн и перспективы развития Виктор Пахомов
Аппетитные "конвертики" с сыром и яйцом на завтрак: готовятся за считанные минуты и съедаются быстро
Мы выбрасываем это, а зря: данный отход очень полезен для подкормки растений — клад полезных элементов
Ширвиндт о покаянии артистов после вечеринки Ивлеевой: "Напомнило процессы 30-х, 40-х годов"
Ширвиндт о покаянии артистов после вечеринки Ивлеевой: "Напомнило процессы 30-х, 40-х годов"
Последние материалы
Случилось удивительное: Галкин* наказан за приделами РФ. Почему отличился Дубай?
Опытные водители рассказали как не засыпать в долгой дороге
Ветеринар Моррисон рассказал, что может сниться кошкам
День рождения Паулса: некоторые звездные знакомые даже не поздравили с праздником
Прогноз-таро на 15 января для всех знаков Зодиака
Российская туристка поделилась впечатлениями о бедности в кубинских супермаркетах
Автоэксперты назвали худшие автомобили, от которых надо избавляться
Вкусный завтрак или ужин из яиц, колбасы и сыра: готовится буквально 5 минут
Орхидею можно заставить цвести без остановки
Стало известно, какой образ жизни был у мегалодона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников