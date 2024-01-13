Ширвиндт призвал "недовырезанных из эфира звёзд" покаяться за новогодние огоньки

Ширвиндт считает, что российским артистам нужно покаяться за новогодние огоньки

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что российские артисты должны были 1 января принести покаяние за участие в новогодних телевизионных передачах.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ведущий шоу "Съедобное/ несъедобное" уверен, что не только участники "голой вечеринки" Насти Ивлеевой должны были каяться.

"Если покаяние это эффективная мера, то я считаю, что все недовырезанные из эфира звёзды, которые принимали участие в новогоднем огоньке, должны 1 января покаяться перед всеми нами за ту же безвкусицу и безудержное веселье в создавшейся ситуации у нас в стране. Они же этого не делают", — сказал Ширвиндт на видео, размещённом в запрещённой социальной сети.

Он отметил, что ему понравился мем с певцом Валерием Леонтьевым.

"Больше всего мне нравится мем, который ходит по сети, где Валерий Леонтьев в мягко скажем откровенных костюмах, сценических, это его сценический образ. Там фигурирует подпись — настоящий пацан или настоящий мужик никогда не извиняется. Вот это всё характеризует ситуацию", — выразил своё мнение сын народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта.

Ранее Михаил Ширвиндт объяснил, что покаяние участников голой вечеринки напомнило ему процессы 30-х, 40-х годов прошлого века.