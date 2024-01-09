Бизнесмен Курбан Омаров показал, как проводит время в Таиланде с дочерью от Ксении Бородиной

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Бывшие супруги телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров проводят отпуск в Таиланде, находясь в разных частях острова. Ксения наслаждается пляжем вместе с дочерьми и семьей певицы Ольги Орловой, в то время как Курбан времяпрепровождение выбрал с возлюбленной Валерией. Вероятно, из-за общего ребенка от Бородиной им пришлось пересечься во время отдыха. На днях Курбан опубликовал видео, где весело проводит время с дочерью Теоной. Они играют в мяч и купаются в бассейне, вызывая радость у подписчиков.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

Поклонники рады, что бывшим супругам удалось встретиться на отдыхе и провести время с дочерью под теплым тайским солнцем. Они отмечают, как счастлива Теона в обществе своего отца, и выражают радость от положительного влияния таких встреч на семейные отношения.