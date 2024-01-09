Актриса Екатерина Кузнецова рассказала, как живет после побега из России

Екатерина Кузнецова родилась и выросла в Киеве в семье бывшего футболиста "Динамо" Олега Кузнецова и легкоатлетки Аллы Борисенко. После окончания театрального института она переехала в Москву. В течение более чем десяти лет она прожила в российской столице, снимаясь в таких сериалах, как "Кухня", "Анка с Молдаванки" и "Вампиры средней полосы". Однако после начала событий в стране она решила покинуть Россию, сообщает KP.RU.

Фото: Личный инстаграм-аккаунт/katykino

В 2022 году Екатерина Кузнецова прощалась с Россией и российскими проектами. Она рассказала о своем уходе из команды "Вампиров средней полосы", сказав: "Мы пришли к тому, что нужно искать другую актрису. Я пожелала им только самого лучшего и удачи".

По некоторым данным, в настоящее время она живет в Польше и занимается съемками в рекламных роликах. У нее осталась квартира в Москве, оцениваемая примерно в 200 тысяч долларов.

В Европе Кузнецова поддерживает связь с Дмитрием Назаровым, с которым она работала в сериале "Кухня".

"Когда мы работали вместе, я его очень сильно боялась, потому что для меня он был таким большим артистом... А когда начались все события, я помню, что его супруга сама мне написала. И вот таким образом мы стали переписываться. Не могу сказать, что мы общаемся постоянно, но есть поддержка", — рассказала Екатерина.

После ухода из России единственным человеком, с которым она поддерживала долгое время связь, была Ольга Медынич. Они стали близкими во время съемок "Вампиров средней полосы".

"Она проявляла эмпатию, интересовалась, спрашивала", — подытожила актриса.

Кузнецова была замужем за Евгением Прониным с 2014 по 2015 год.

"Когда мы с Женей познакомились, то были будто существа с одной планеты. Меня привлекло то, как он нестандартно ухаживал", — вспоминает Екатерина. Она рассталась с мужем после его измены.