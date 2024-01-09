В Новосибирске пройдет отмененный ранее концерт SHAMAN

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Новосибирске была объявлена новая дата концертов артиста SHAMAN (Ярослав Дронов) "Я русский", сообщает Газета.Ru.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Первый выступление запланировано в Дворце культуры железнодорожников 29 января, билеты на него уже распроданы, также как и на концерт в Доме ученых СО РАН, который состоится 30 января.

Билеты, приобретенные на отмененные концерты 14 и 15 декабря, будут действительными для этих предстоящих мероприятий.

Кроме того, SHAMAN представит концерт "Я русский. На бис" в "Локомотив-Арене" 25 февраля, стоимость билетов на который начинается от 2100 рублей.

Ярослав Дронов ранее объявил об отмене концертов 14 и 15 декабря по "техническим причинам" накануне запланированных выступлений.

Перед этим он выступил в Совете Федерации России в честь 30-летия создания верхней палаты парламента.

Отмечается, что артист поздравил членов Совета Федерации с юбилеем и исполнил свои основные композиции: "Мы", "Встанем" и "Моя Россия". Во время исполнения песни "Встанем" весь аудиториум встал со своих мест и внимательно слушал выступление исполнителя.