Актриса Агата Муцениеце поделилась видео с отдыха в Таиланде в компании мужчины

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Новогодние каникулы завершились для многих, но не для Агаты Муцениеце, которая до сих пор наслаждается отдыхом в Таиланде и даже не задумывается о возвращении к рабочим будням. В это время дети актрисы от брака с Павлом Прилучным, проводят время в Дубае в компании отца и его новой жены Зепюр Брутян.

Фото: https://www.instagram.com/p/CpOIqyrj_ax/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

На днях Агата опубликовала видео, где катается на скутере по острову в объятиях с загадочным мужчиной. Оба выглядят счастливыми, наслаждаясь теплым тайским солнцем. Этот таинственный спутник Александр Соколенко — стоматолог. Судя по его социальным сетям, у него любовь к путешествиям, и он часто исследует разные уголки мира.

Super.ru пишет, что в соцсетях актрисы нет явных намеков на статус их отношений, по некоторым данным, Агата встречается с Александром уже 3 года. Однако официальных подтверждений этой информации пока нет. Важно отметить, что ранее была путаница, и Александра перепутали с другим мужчиной — кинорежиссёром Климом Шипенко, когда его ошибочно приняли за возможного партнера актрисы.