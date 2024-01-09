Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на объекты ТЭК в Орловской области
Отдых в 2024 году подорожает на 7-10%, прогнозирует АТОР
Депутат Шеремет рассказал о шансе спасти украинский народ от апокалипсиса
Анонсированы новые VR-очки за 3500 долларов от Apple
ВОЗ дала рекомендации россиянам при перепадах погоды
Ученые вырастили мини-мозги, используя ткани абортированных плодов
Baijiahao: в России ехидно комментируют сообщения о вывозе из США сотен тонн золота
Актер Василий Ливанов сравнил Пугачёву и других эмигрантов с мыльным пузырем
В Турции ведут работу по организации встречи Эрдогана и Путина

Праздничная прогулка: Лариса Гузеева в объятиях новогодней атмосферы

0:44
Шоу-бизнес

В последний день новогодних каникул 64-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева вместе с крестной "тетей Лелей" отправились на прогулку по главной площади страны.

Праздничная прогулка: Лариса Гузеева в объятиях новогодней атмосферы
Фото: личный аккаунт инстаграм Ларисы Гузеевой

Артистка поделилась в личном микроблоге короткими видео из праздничной поездки, выражая удовлетворение от погожего морозного дня. Она также рассказала о посещении праздничной ярмарки и похождениях в Сергиевом Посаде, хотя материалы из последнего места, потому что Гузеева забыла их опубликовать.

В одном из видеороликов Гузеева весело танцует на Красной площади, оставаясь незамеченной прохожими, которые не беспокоили знаменитость для автографов или фотографий.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу

Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.

Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Простой торт "Прага" полюбит вся семья
Гениально простой торт без выпечки станет любимой вкуснятиной к чаю
Делайте это, чтобы автомобильный аккумулятор работал исправно
Аппетитный ужин из капусты и фарша в духовке: без жарки и хлопот
Автомобиль под управлением ИИ: человек теряет самого себя Ярас Валюкенас ElitLife: вынужденная остаться в РФ элита планирует скупать Кубань и Крым Олег Володин Ржавый флот Его Величества. Как идут ко дну ВМС Британии Дмитрий Плотников
Можно ли заправлять автомобиль с другой стороны
Сбежавшая из страны Ксения Раппопорт продолжает наживаться на россиянах
Агата Муцениеце приняла важное решение, касающееся личной жизни и детей
Агата Муцениеце приняла важное решение, касающееся личной жизни и детей
Последние материалы
Увеличение социальных пенсий россиян: индексация с 1 апреля
За новогодние каникулы пассажиропоток аэропорта Екатеринбурга увеличился на 17%
В разгар холодов французские энергетики объявят забастовку
Появилось видео ДТП с поэтом Рубинштейном
Автомобиль под управлением ИИ: человек теряет самого себя
Сова поселилась возле больницы в Красноярске
Турпоток россиян на Шри-Ланку вырос более чем в два раза за 2023 год
Делится добычей: специалисты назвали способы выражения любви кошки
В Подмосковье 10 человек лишили российского гражданства за сбыт наркотиков
Доллар на Мосбирже подешевел до 90 рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников