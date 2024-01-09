В последний день новогодних каникул 64-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева вместе с крестной "тетей Лелей" отправились на прогулку по главной площади страны.
Артистка поделилась в личном микроблоге короткими видео из праздничной поездки, выражая удовлетворение от погожего морозного дня. Она также рассказала о посещении праздничной ярмарки и похождениях в Сергиевом Посаде, хотя материалы из последнего места, потому что Гузеева забыла их опубликовать.
В одном из видеороликов Гузеева весело танцует на Красной площади, оставаясь незамеченной прохожими, которые не беспокоили знаменитость для автографов или фотографий.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.