Праздничная прогулка: Лариса Гузеева в объятиях новогодней атмосферы

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последний день новогодних каникул 64-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева вместе с крестной "тетей Лелей" отправились на прогулку по главной площади страны.

Фото: личный аккаунт инстаграм Ларисы Гузеевой

Артистка поделилась в личном микроблоге короткими видео из праздничной поездки, выражая удовлетворение от погожего морозного дня. Она также рассказала о посещении праздничной ярмарки и похождениях в Сергиевом Посаде, хотя материалы из последнего места, потому что Гузеева забыла их опубликовать.

В одном из видеороликов Гузеева весело танцует на Красной площади, оставаясь незамеченной прохожими, которые не беспокоили знаменитость для автографов или фотографий.