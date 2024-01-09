Актер Василий Ливанов сравнил Пугачёву и других эмигрантов с мыльным пузырем

Актер Василий Ливанов высказал мнение в интервью aif.ru о том, что после эмиграции Алла Пугачёва потеряла свое влияние на русскую культуру.
Ливанов отметил, что фигуры, такие как Пугачева, представляют собой лишь поверхностные элементы российской культуры и не заслуживают особого внимания. По его мнению, ушедшие за границу артисты являются чем-то аналогичным "мыльным пузырям" и не стоят внимания, будучи для него исключительно "мусором".
В своем высказывании Ливанов также подчеркнул, что актеры, такие как Мария Машкова и Артур Смольянинов, не могут найти работу за границей из-за отсутствия таланта. По его убеждению, настоящий артист, обладающий талантом, будет замечен в любой стране. Он привел пример российских художников, писателей и других творческих личностей, которые после эмиграции в период революции в России стали востребованными за рубежом.
Ливанов пояснил, что отсутствие таланта делает человека "молью", неспособной привлечь к себе публику.
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